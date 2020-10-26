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Россиянка привезла сына к мужу в Мексику и пропала 

Вероника Полынина 6 минут назад
Россиянка привезла сына к мужу в Мексику и пропала
Фото: Reuters
В Мексике пропала россиянка, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Мехико Андрея Трояновского.
Елена Толстоброва приехала в Мексику в начале сентября, с 12 октября ее поисками занимается прокуратура западного штата Халиско. Содействие в поисках оказывает также российская диаспора в Мексике и почетный консул РФ в регионе Хуан Наварро, который ведет работу с миграционной службой и МВД.
Мать Толстобровой обратилась в МВД с заявлением об исчезновении человека за границей, чтобы инициировать поиск по линии Интерпола.
Как сообщает издание E1.ru, Екатерина Толстоброва — уроженка Екатеринбурга. Некоторое время она жила в Мексике с мужем, там же у нее родился сын Юрий. После развода муж остался в Мексике — у него двойное гражданство, российское и мексиканское.
Женщина вернулась с сыном в Россию, но время от времени прилетала в Мексику, давая возможность бывшему мужу общаться с сыном. В начале сентября Елена полетела к экс-супругу за документами на сына и пропала. Последний раз она выходила на связь 2 октября. По словам знакомых, 5 октября Елена планировала получить паспорт на ребенка и взять билет на самолет до Екатеринбурга.
Матери Елены удалось связаться с мексиканской подругой дочери Марией и уговорить ее сходить в апартаменты к дочери и выяснить, где она может находиться. В квартире оказался бывший муж Елены с сыном. Он заявил, что жена оформляет документы и не может говорить, но с ней все нормально. Затем, когда его опрашивала полиция, он поменял показания и заявил, что Елена бросила на него сына и улетела, украв у него 80 тысяч долларов.
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Происшествия , Хуан Наварро , МВД , Интерпол , ИТАР-ТАСС
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