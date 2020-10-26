Опубликованы фото из «генеральской» камеры для силовиков

ФСИН опубликовала первые фото из «генеральской» камеры для российских силовиков. Об этом сообщает Znak.com.

Камера оборудована санузлом, в котором есть унитаз и умывальник, а также есть горячая и холодная вода. Офицерам МВД выдавались: мыло хозяйственное, туалетная бумага, книги из библиотеки и настольные игры. Кроме того, их обеспечивали предметами для уборки камеры, швейными иглами, ножницами, ножом для резки продуктов питания.

Силовикам предоставлялись трехразовое горячее питание и кипяченая вода, одежда по сезону, спальные принадлежности — матрацы, подушки, простыни, наволочки, одеяла, полотенца, столовые приборы — тарелки, кружки, ложки.

Условия содержания генерала МВД были раскрыты после его жалобы. Он рассказал, что его этапировали из Москвы на Урал в «нечеловеческих» условиях. Вагон с арестантами, по его словам, шел два с половиной дня. «Не было возможности ни прилечь, ни присесть. Почти 60 часов провели в стоячем положении», — описывал Трифонов. В ШИЗО колонии № 2 за четверо суток ему только один раз дали кипяток, не было ложек, полотенец, туалетной бумаги, тряпки с ведром.