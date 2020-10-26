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Звезд «Дома 2» избили на рынке в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
Певица Юлия Ефременкова и ее бойфренд участник «Дома 2» Мондезир Свет-Амур были избиты на рынке в Москве. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».
На днях Ефременкова и Свет-Амур приехали на рынок «Дубровка» купить штатив для камеры и подошли к шестому ряду в 225-м павильоне. Ефременкова взяли штатив, чтобы получше его разглядеть. Продавщица стала кричать на нее за это, пригрозила отрезать ей голову, а потом набросилась и украла смартфон. В какой-то момент на помощь работнице рынка пришли несколько мужчин. На помощь Ефременковой пришел лишь ее парень. Свет-Амур стал возмущаться. Один из помощников продавщицы ударил его исподтишка.
Ефременкова и Свет-Амур вызвали полицию. Ее сотрудники приехали через три часа. После этого певица написала заявление о произошедшем. В это время ее бойфренд направился на осмотр в травматологический пункт.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Свет-Амур лишился части большого пальца на ноге, ударившись о дверь на отдыхе в Турции. При этом местные врачи отказались оказывать ему помощь бесплатно, так как обнаружили в крови мужчины алкоголь, а денег ни у него, ни у Ефременковой с собой не было.
На прошлой неделе блогерша Алена _cyberbabe_ Ефремова рассказала, что стример Андрей Mellstroy Бурим прилюдно избил ее и унизил в ходе своего стрима, и опубликовала видеозапись, на которой тот бьет ее головой о стол в окружении других людей. Она сообщила, что тот сломал ей брекеты и, возможно, челюсть. В отношении стримера было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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Происшествия , Видео
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