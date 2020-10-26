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В Москве задержали мужчину, убившего молотком приятеля за предложение секса 

News.ru 2 часа назад
Москвич забил молотком приятеля за предложение секса
Фото: depositphotos.com
Силовики задержали подозреваемого в убийстве жителя Москвы. В 2016 году он убил своего приятеля молотком после предложения заняться сексом.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, мужчина пришёл к своему знакомому в гости. Приятели общались, пока один из них не сделал другому непристойное предложение. В ответ на него гость схватил молоток и несколько раз ударил приятеля по голове. Тот скончался. Мужчина завернул труп в полиэтиленовый пакет и одеяло. Тело обнаружили спустя пять дней после убийства.
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Подозреваемый задержан. Он признал свою вину. Выясняются все подробности преступления. Мужчина был ранее судим.
NEWS.ru писал, что в Новосибирске женщина утопила в ванне двухлетнюю дочь. По предварительным данным, обвиняемая совершила убийство в момент психического расстройства. Назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область
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