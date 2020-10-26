"Вы верите в эту х***ю?": COVID-диссидентка устроила скандал

Ранее, как сообщал «Рамблер», врач Александр Мясников
в своем признался, что ему стыдно за полицейских, которые излишне жестко карают нарушителей масочного режима. Теледоктор согласился, что закон, принятый в России для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, соблюдать надо. По его мнению, именно на этом «стоит общество», а власть подтверждает свой авторитет. Однако Мясников признался, что, смотря видео о задержаниях нарушителей, внутри у него возникает внутренний дискомфорт.