"Вы верите в эту х***ю?": COVID-диссидентка устроила скандал

Пассажирка, отказавшаяся надевать маску на своего ребенка, застопорила движение автобуса, устроив в салоне скандал, сообщает Life.ru. Она заявила , что не верит в «чушь», и подчеркнула, что «маски убивают».

По данным журналистов, конфликт между агрессивной пассажиркой и водителем разгорелся после того, как мужчина попросил женщину надеть маску на ребенка. В ответ он услышал в свой адрес грязную брань.

«Мой ребёнок не должен быть в маске, он должен дышать кислородом, вам понятно?» - прокричала пассажирка.

В результате водитель отказался ехать дальше, пока его требование не будет выполнено. В перепалку вступили остальные пассажиры, которые не захотели терять время из-за COVID-диссидентки: женщина намеренно опустила свою маску на подбородок, сославшись на собственное «мнение».

«Вас в дурдом надо сдавать послушные вы гражданины. Вы верите, что ли во всю эту *** (чушь – прим. ред.), господи боже», - недоуменно произнесла пассажирка.

Она подчеркнула, что с помощью скандала она отстаивает свои конституционные права, и напоследок заявила о смертельной опасности масок. Как именно убивают индивидуальные средства защиты женщина не пояснила.