Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

"Вы верите в эту х***ю?": COVID-диссидентка устроила скандал

Павел Тиунов
1 час назад
Пассажирка, отказавшаяся надевать маску на своего ребенка, застопорила движение автобуса, устроив в салоне скандал, сообщает Life.ru. Она заявила, что не верит в «чушь», и подчеркнула, что «маски убивают».
По данным журналистов, конфликт между агрессивной пассажиркой и водителем разгорелся после того, как мужчина попросил женщину надеть маску на ребенка. В ответ он услышал в свой адрес грязную брань.
«Мой ребёнок не должен быть в маске, он должен дышать кислородом, вам понятно?» - прокричала пассажирка.
В результате водитель отказался ехать дальше, пока его требование не будет выполнено. В перепалку вступили остальные пассажиры, которые не захотели терять время из-за COVID-диссидентки: женщина намеренно опустила свою маску на подбородок, сославшись на собственное «мнение».
«Вас в дурдом надо сдавать послушные вы гражданины. Вы верите, что ли во всю эту *** (чушь – прим. ред.), господи боже», - недоуменно произнесла пассажирка.
Она подчеркнула, что с помощью скандала она отстаивает свои конституционные права, и напоследок заявила о смертельной опасности масок. Как именно убивают индивидуальные средства защиты женщина не пояснила.
Ранее, как сообщал «Рамблер», врач Александр Мясников в своем признался, что ему стыдно за полицейских, которые излишне жестко карают нарушителей масочного режима. Теледоктор согласился, что закон, принятый в России для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, соблюдать надо. По его мнению, именно на этом «стоит общество», а власть подтверждает свой авторитет. Однако Мясников признался, что, смотря видео о задержаниях нарушителей, внутри у него возникает внутренний дискомфорт.
Происшествия,Видео,Александр Мясников,
228
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители