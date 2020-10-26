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«Из-за мальчика»: российские школьницы устроили поножовщину

Алиса Селезнёва
40 минут назад
Причиной конфликта, в результате которого школьница ударила свою сверстницу ножом, стал мальчик. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.
«Из-за мальчика»: российские школьницы устроили поножовщину
Фото: ТАССТАСС
«У них произошел конфликт из-за мальчика В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошел словесный конфликт», - заявила омбудсмен.
Она отметила, что обе девочки из благополучных семей и в трагедии необходимо разобраться.
По данным СК России, инцидент произошел вечером 24 октября около одного из домов села Русская Теча Красноармейского района.
«В ходе бытового конфликта подозреваемая нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Потерпевшая в тяжелом состоянии находиться в лечебном учреждении», - пояснили в ведомстве, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
При этом в Минздраве области уточнили, что девочке «оказывается вся необходимая медицинская помощь».
«На данный момент также проходят дополнительные обследования для определения дальнейшей тактики лечения», - пояснили в пресс-службе.
«Рамблер» писал, что ранее в городе Камень-на-Оби подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео. Также в Свердловской области подростки избили сверстницу руками, ногами и деревянной палкой, в том числе по голове, и сняли это на видео.
Происшествия,Минздрав РФ,РИА Новости,Челябинская Область,
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