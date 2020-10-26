«Из-за мальчика»: российские школьницы устроили поножовщину

Она отметила, что обе девочки из благополучных семей и в трагедии необходимо разобраться.

«Рамблер» писал, что ранее в городе Камень-на-Оби подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео. Также в Свердловской области подростки избили сверстницу руками, ногами и деревянной палкой, в том числе по голове, и сняли это на видео.