«Из-за мальчика»: российские школьницы устроили поножовщину

«У них произошел конфликт из-за мальчика В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошел словесный конфликт», - заявила омбудсмен.
«В ходе бытового конфликта подозреваемая нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Потерпевшая в тяжелом состоянии находиться в лечебном учреждении», - пояснили в ведомстве, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«На данный момент также проходят дополнительные обследования для определения дальнейшей тактики лечения», - пояснили в пресс-службе.