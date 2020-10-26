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Появилось видео поиска пропавших моряков

Вадим Дроздов
1 час назад
В Азовском море продолжаются поиски троих пропавших моряков, которые являлись членами экипажа взорвавшегося 24 октября танкера «Генерал Ази Асланов». За ночь обследовали 400 квадратных километров поверхности воды. Ищут людей и с воздуха с помощью вертолетов.
При взрыве танкера из находившихся на борту 13 человек троих выбросило в открытое море. Еще 10 моряков были спасены. На данный момент спасатели рассчитали зоны, в которые троих потерпевших могло выбросить течение. Именно в этом месте и ведутся поиски. Само взорвавшееся судно отбуксировано в порт "Кавказ". По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности.
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