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У берегов Сахалина сухогруз с экипажем на борту терпит бедствие 

ТАСС и ещё 2 50 минут назад
Российский сухогруз с экипажем терпит бедствие
Фото: РИА Новости
Сухогруз в Углегорском районе (центральная часть Сахалина) в понедельник ночью из-за шторма сорвало с рейда и отнесло от морского порта. Сейчас судно находится на мели в труднодоступном месте, сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске. Угрозы жизни членов экипажа нет.

"Сухогруз вынесло на мель. На борту находится экипаж", — рассказал собеседник агентства.

Информация о количестве членов экипажа и состоянии судна не уточняется.
По словам спасателей, сухогруз пришел в порт для загрузки угля. Эвакуировать экипаж не удается, так как лодки со спасателями не могут подойти к судну из-за высоких волн. Ожидается подход буксира.
В Углегорском районе сохраняется пасмурная погода, временами идут дожди. Скорость ветра достигает 10 м/с.
Сахалинская область находилась под влиянием охотоморского циклона, который принес из Хабаровского края сильные дожди и штормовой ветер.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область , Хабаровский Край
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