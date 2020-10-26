Российский сухогруз с экипажем терпит бедствие

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Сухогруз в Углегорском районе (центральная часть Сахалина) в понедельник ночью из-за шторма сорвало с рейда и отнесло от морского порта. Сейчас судно находится на мели в труднодоступном месте, сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске . Угрозы жизни членов экипажа нет.

"Сухогруз вынесло на мель. На борту находится экипаж", — рассказал собеседник агентства.

Информация о количестве членов экипажа и состоянии судна не уточняется.

По словам спасателей, сухогруз пришел в порт для загрузки угля. Эвакуировать экипаж не удается, так как лодки со спасателями не могут подойти к судну из-за высоких волн. Ожидается подход буксира.

В Углегорском районе сохраняется пасмурная погода, временами идут дожди. Скорость ветра достигает 10 м/с.

Сахалинская область находилась под влиянием охотоморского циклона, который принес из Хабаровского края сильные дожди и штормовой ветер.