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Пассажир автобуса в Великом Новгороде начал стрельбу после просьбы кондуктора надеть защитную маску 

Аргументы Недели 1 час назад
Пассажир автобуса устроил стрельбу из-за маски
Фото: Pixabay
36-летний мужчина отказался надеть маску в автобусе. Другой пассажир сделал замечание и попросил мужчину выйти из транспорта. В ответ пассажир без маски несколько раз ударил второго мужчину по лицу, а после выстрелил в него из травматического пистолета, попав в ногу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На место происшествия прибыли полицейские. Пострадавшему не потребовалась госпитализация, правоохранители оказали ему первую помощь. Стрелка задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Происшествия , МВД
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