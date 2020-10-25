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Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате 

РИА Новости 1 час назад
Россиянина избили из-за конфликта в родительском чате
Фото: depositphotos.com
Жителя Волгограда избили в отделении банка из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации полиции, в пятницу около 18.40 по местному времени (17.40 мск) поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт.

"По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим, якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", — сообщили в ведомстве.

В результате инцидента 30-летнего волгоградца задержала полиция, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а потерпевший попал в больницу.
По информации областного комитета здравоохранения, пострадавшего прооперировали, он находится в коме.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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