Россиянина избили из-за конфликта в родительском чате

По информации полиции, в пятницу около 18.40 по местному времени (17.40 мск) поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт.

"По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим, якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", — сообщили в ведомстве.

В результате инцидента 30-летнего волгоградца задержала полиция, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а потерпевший попал в больницу.

По информации областного комитета здравоохранения, пострадавшего прооперировали, он находится в коме.