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Трехлетняя девочка проглотила батарейку и умерла

Lenta.ru
1 час назад
В Австралии трехлетняя девочка умерла после того, как проглотила батарейку. Медики, обследовавшие малышку, сказали ее родителям, что та просто отравилась. Об этом пишет ABC News.
Трехлетняя девочка проглотила батарейку и умерла
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Вначале девочка жаловалась на боль в горле, ее стало часто тошнить. Потом у нее началось внезапное кровотечение из носа и боль в груди.
После того, как девочку отвезли в больницу, врачи диагностировали у нее вирус и заверили, что в течение нескольких дней он пройдет. При этом рентген ей так и не сделали. В следующие дни твердая пища стала приносить малышке больше всего боли.
Ночью мать услышала кашель дочери и решила проверить, все ли с ней в порядке. Она нашла девочку лежащей в луже крови. Когда она в очередной раз вызвала медиков, те сказали, что девочка проглотила часовую батарейку, которая прожгла ей пищевод и попала в аорту.
Врачи сделали малышке две операции, но спасти ее так и не удалось.
Ранее сообщалось, что девочка из Китая случайно проглотила игрушечный свисток, который застрял у нее в трахее. В результате при вдохе и выдохе малышка издавала пищащий звук, похожий на голос дельфина. Врачам удалось извлечь игрушку из ее горла.
Происшествия,телеканал АВС,Австралия,
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