Межнациональный конфликт случился в Саратовской области

По данным телеграм-канала Baza, причиной потасовки стала ссора во время проводов в армию. В конфликте участвовали около 150 человек — представители курдской и казахской диаспор. Заняв противоположные стороны дороги, они стали закидывать друг друга палками, камнями и бутылками.

"В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет", — сказала собеседница агентства.

В полиции не стали уточнять, представители каких национальностей участвовали в инциденте. В ведомстве подчеркнули, что конфликт произошел на бытовой почве.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются зачинщики конфликта.