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В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Межнациональный конфликт случился в Саратовской области
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями Дергачевского районаСаратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным телеграм-канала Baza, причиной потасовки стала ссора во время проводов в армию. В конфликте участвовали около 150 человек — представители курдской и казахской диаспор. Заняв противоположные стороны дороги, они стали закидывать друг друга палками, камнями и бутылками.

"В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет", — сказала собеседница агентства.

В полиции не стали уточнять, представители каких национальностей участвовали в инциденте. В ведомстве подчеркнули, что конфликт произошел на бытовой почве.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются зачинщики конфликта.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Саратовская Область
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