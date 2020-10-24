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Пьяный волгоградец открыл стрельбу по подросткам с балкона 

News.ru и ещё 2 54 минуты назад
Пьяный россиянин открыл стрельбу по подросткам
Фото: ТАСС
61-летний житель Волгограда с балкона пятого этажа выстрелил из пневматического ружья в группу подростков. В результате двое несовершеннолетних получили травмы в виде кровоподтёков и ссадин.
Инцидент произошёл на улице Ростовской. Предполагаемый преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа одного из домов человек выстрелил из ружья в сторону группы подростков . С места происшествия изъято охотничье ружьё и патроны, предположительно, заряженные солью, — отметили в ведомстве.

В настоящий момент проводится расследование, передаёт «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, ранее в Сковородино Амурской области задержали мужчину, который обстрелял детей из пневматической винтовки на школьном стадионе.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Волгоград , Волгоградская Область
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