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СМИ назвали версии убийства бизнесмена Александра Петрова под Выборгом 

Говорит Москва и ещё 8 59 минут назад
Появились подробности убийства бизнесмена Петрова
Фото: соцсети
СМИ назвали версии убийства бизнесмена Александра Петрова под Выборгом. По данным Telegram-канала «112», полиция не исключает, что предпринимателя могли застрелить с большого расстояния.
В свою очередь газета «Московский комсомолец» сообщает, что бизнесмена мог убить киллер, пробравшийся на участок.
Сегодня вечером Александра Петрова нашли мёртвым на собственном участке в коттеджном посёлке под Выборгом. На месте работает руководство уголовного розыска Петербурга и Ленобласти, в том числе начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников.
Старший сын Александра Петрова, Виталий, известен как «Выборгская ракета». В 2010-2011 годах был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1».
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Происшествия , Александр Петров , Олег Колесников , Renault , МВД , Московский комсомолец , Выборг , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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