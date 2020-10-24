Появились подробности убийства бизнесмена Петрова

СМИ назвали версии убийства бизнесмена Александра Петрова под Выборгом. По данным Telegram-канала «112», полиция не исключает, что предпринимателя могли застрелить с большого расстояния.
В свою очередь газета «Московский комсомолец» сообщает, что бизнесмена мог убить киллер, пробравшийся на участок.
Сегодня вечером Александра Петрова нашли мёртвым на собственном участке в коттеджном посёлке под Выборгом. На месте работает руководство уголовного розыска Петербурга и Ленобласти, в том числе начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников.
Старший сын Александра Петрова, Виталий, известен как «Выборгская ракета». В 2010-2011 годах был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1».