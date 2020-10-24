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Погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков 

Майк Габриелян 29 минут назад
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Фото: соцсети
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»). Об этом сообщает телеграм-канал Realdoc.

«Трагичная новость подтвердилась: сегодня погиб наш близкий друг Алексей Марков «Добрый», комбат «Призрака». Официальная версия — ДТП. Его роль в жизни батальона невозможно переоценить. Он был исключительным. Сейчас не могу подобрать слов… Позже..» — говорится в сообщении.

Марков был командиром 14 БТРО Народной милиции (бригада «Призрак» имени Алексея Мозгового), членом Союза Добровольцев Донбасса.
Он говорил, что киевские правители никогда добровольно не прекратят войну против Донбасса:

«Война — это единственное, что, так сказать, консолидирует общество вокруг этого режима. И если прекратятся военные действия, сразу начнут «всплывать» экономические, социальные вопросы. Поэтому нынешние украинские правители исходят из того, что война всё спишет, а для этого война должна быть…Им даже не земля нужна, а символ: мы победили Россию в очередной войне. Так что рассказы о том, что население Донбасса страдает, пенсии не выплачиваются, родственники разделены линией фронта, там никого не трогают. Для них мы даже не люди, достаточно посмотреть на комментарии «укропов» к историям о погибших мирных жителях — это чисто животная радость. «Замочили личинку колорада» — это о погибшем ребенке. О человеческом отношении речи вообще не идет».

Комментарии 94
Происшествия , Алексей Марков , Алексей Мозговой
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