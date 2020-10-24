Погиб командир «Призрака» Алексей Марков

«Война — это единственное, что, так сказать, консолидирует общество вокруг этого режима. И если прекратятся военные действия, сразу начнут «всплывать» экономические, социальные вопросы. Поэтому нынешние украинские правители исходят из того, что война всё спишет, а для этого война должна быть…Им даже не земля нужна, а символ: мы победили Россию в очередной войне. Так что рассказы о том, что население Донбасса страдает, пенсии не выплачиваются, родственники разделены линией фронта, там никого не трогают. Для них мы даже не люди, достаточно посмотреть на комментарии «укропов» к историям о погибших мирных жителях — это чисто животная радость. «Замочили личинку колорада» — это о погибшем ребенке. О человеческом отношении речи вообще не идет».