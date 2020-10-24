Как в Европе встречают новые карантинные меры

Мирные демонстрации против введения ограничительных мер из-за пандемии в Италии перешли в жестокие столкновения с полицией – протестующие кидали в правоохранителей камни, дымовые шашки и петарды. Дело в том, что ранее власти заявили о полном закрытии на карантин региона Кампания, что вызвало негодование местных жителей. В то же время в Чехии из-за введенных ограничений две тысячи человек вышли на главную площадь Праги – они также вступили в противостояние с полицией.

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Несколько сотен человек вышли на улицы итальянского Неаполя с акциями протеста против введения новых карантинных мер из-за COVID-19. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

Протесты спровоцировало решение властей полностью закрыть на карантин регион Кампания, столицей которого является Неаполь. К этому решению региональное правительство пришло из-за рекордного роста новых случаев коронавируса. 23 октября в Кампании выявили более 2 тыс. больных, а во всей Италии — более 19 тыс. За месяц же число выявленных случаев в стране увеличилось в 7 раз.

Поздно вечером жители города прошли по улицам и собрались возле здания регионального правительства. Изначально акции протеста в Неаполе проходили мирно. Первыми на улицы вышли владельцы ресторанов.

«Кто нас закроет, тот нам и заплатит», — было написано на плакатах демонстрантов.

Тем не менее через некоторое время к акции присоединились более радикально настроенные группы граждан. Они начали кидать в полицию камни, петарды и дымовые шашки, те же в ответ применили слезоточивый газ. Информации о задержанных или пострадавших не поступало.

Напомним, что до настоящего момента премьер-министр Италии Джузеппе Конте избегал повторного введения карантинных ограничений. Предыдущий карантин спровоцировал худший после Второй Мировой войны экономический кризис в стране.

Ранее, 18 октября, демонстрации против ограничительных мер прошли и на Староместской площади в Праге.

Дело в том, что правительством города в связи с растущей заболеваемостью ковидом были закрыты школы, бары, рестораны и спортивные учреждения. Собираться в общественных местах в настоящее время можно не более чем в количестве 500 человек. Кроме того, обязательным является ношение масок.

Свыше двух тысяч демонстрантов собрались, чтобы выразить несогласие с новыми мерами. Как сообщает ANSA, организаторами протеста является группа «Движение гражданского неповиновения».

Главным объектом гнева протестующих стал министр здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула – многие плакаты демонстрантов были посвящены именно ему. В них жители Праги осудили правительственные ограничения как «бессмысленные» и вызванные неспособностью правильно подготовиться ко второй волне вируса.

В конце демонстрации сотни протестующих отказались покинуть площадь и начали бросать в полицию петарды, которая затем применила слезоточивый газ и водометы для их разгона. По сообщению Чешского информационного агентства, в ходе столкновений пострадали несколько человек – их госпитализировали.

Многотысячные акции протеста прошли в европейских странах и в сентябре. Так, на улицы вышли жители Лондона, когда власти страны объявили о повторном введении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Как рассказал изданию старший преподаватель психологии в Университете Нортумбрии Дэниел Джолли, в Великобритании растет число людей, которые не доверяют правительству. «Когда что-то происходит — вспышка вируса, быстрые политические изменения, смерть знаменитости, террористическое нападение — это порождает теории заговора», — пояснил он.

Затяжной характер пандемии и повторные ограничения, по его мнению, лишь усилят это недоверие. «Люди пытаются понять мир, в котором мы живем. Но когда у тебя есть эта вера, ты держишься за нее и приписываешь доказательства, которые подтверждают твою точку зрения», — отметил Джолли.

Протестующие, многие из которых были без средств индивидуальной защиты, швырялись в полицейских бутылками. Сотрудникам правоохранительных органов приходилось применять дубинки, нанося активистам травмы, передавал телеканал SkyNews. Многие из участников митинга демонстрировали плакаты, осуждающие карантин и масочный режим.

«Это тирания», — было написано на одном из них.

Акции протеста проходили и в Париже. В день митинга в центре города собрались владельцы ресторанов, баров и организаторы дискотек, чтобы выразить возмущение тем, что с 28 сентября, рестораны в 11 крупных городах страны должны будут закрываться в 22.00 по местному времени.

Многие владельцы ресторанов опасались, что после этого им грозит полное закрытие их заведений. «Мы не понимаем, почему, с точки зрения правительства, люди в метро находятся в большей безопасности, чем в наших ресторанах.

Мы останемся открытыми. Также нам непонятно, почему пребывание в ресторане до 21.59 безопасно, а с 22.01 — смертельно?» — заявил газете Le Figaro представитель объединения рестораторов.

Сотни демонстрантов вышли и на улицы Мадрида. С 21 сентября власти испанской столицы приняли вызвавшее бурную критику граждан решение ввести особо строгие карантинные меры для 850 тыс. жителей бедных районов города.