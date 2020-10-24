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В летевшем в Москву самолете умер человек 

Майк Габриелян 43 минуты назад
В летевшем в Москву самолете умер человек
Фото: ТАСС
Пассажиру авиарейса Новосибирск — Москва стало плохо на борту, он умер после незапланированной посадки в Екатеринбурге. Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уральского аэропорта.

«Рейс № 4-548 Новосибирск — [Москва] Шереметьево сегодня утром совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира», — рассказали в аэропорту Кольцово.

Бригада скорой помощи прибыла на место, но спасти пассажира не удалось, он скончался.
Ранее «Рамблер» сообщал, что неизвестный пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Ставрополь, сразу после приземления в аэропорту.
Происшествия , Аэропорт Кольцово , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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