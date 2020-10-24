Лукин рассказал, что местные колонии находятся в приличном состоянии. На каждого заключенного выделено по два квадратных метра.

«В колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет. Мы выезжали недавно в пятую колонию, везде было чисто, условия труда для всех были предоставлены равные. Все получают вовремя медицинскую помощь. Питание везде очень приличное» — сказал правозащитник.

Он отметил, что во всех учреждениях организован досуг для заключенных. С ними работают психологи.

Лукин пока не знает, в какую именно колонию могут отправить Ефремова. Сам актер говорил, что хотел бы отбывать срок в Чувашии, поскольку в местных колониях есть театр.