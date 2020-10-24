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«Питание приличное»: раскрыты вероятные условия содержания Ефремова в колонии 

Майк Габриелян 1 час назад
С большой вероятностью актер Михаил Ефремов будет этапирован в одну из исправительных колоний Чувашии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии республики Кирилла Лукина.
Лукин рассказал, что местные колонии находятся в приличном состоянии. На каждого заключенного выделено по два квадратных метра.

«В колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет. Мы выезжали недавно в пятую колонию, везде было чисто, условия труда для всех были предоставлены равные. Все получают вовремя медицинскую помощь. Питание везде очень приличное» — сказал правозащитник.

Он отметил, что во всех учреждениях организован досуг для заключенных. С ними работают психологи.
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Лукин пока не знает, в какую именно колонию могут отправить Ефремова. Сам актер говорил, что хотел бы отбывать срок в Чувашии, поскольку в местных колониях есть театр.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ефремов в последнем слове попрощался с алкоголем.
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Происшествия , Видео , Кирилл Лукин , Михаил Ефремов
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