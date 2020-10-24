Сестра Ефремова оскандалилась в Сети

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Сестра Ефремова пожелала адвокату Добровинскому смерти от коронавируса 

News.ru 27 минут назад
Анастасия Ефремова, сестра актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, пожелала адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому летального коронавируса.

Вряд ли кого-то так ненавидела, как эту мерзейшую четвёрку. Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжёлой летальной форме, — написала в Telegram родственница артиста.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 октября Мосгорсуд принял решение изменить приговор актёру Михаилу Ефремову, смягчив наказание. Срок заключения артиста в колонии общего режима снизили с восьми лет до семи лет шести месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание добровольное возмещение ущерба. По остальным пунктам приговор Пресненского суда столицы оставлен без изменений.
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Комментарии 6
Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ФСИН
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