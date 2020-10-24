Сестра Ефремова оскандалилась в Сети

Вряд ли кого-то так ненавидела, как эту мерзейшую четвёрку. Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжёлой летальной форме, — написала в Telegram родственница артиста.