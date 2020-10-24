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Умер пассажир рейса Новосибирск — Москва, которому стало плохо на борту 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
На борту летевшего в Москву самолета умер человек
Фото: ТАСС
Самолет рейса Новосибирск — Москва (Шереметьево) совершил незапланированную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Спасти пассажира врачам не удалось, сообщили ТАСС в пресс-службе уральского аэропорта.

"Рейс № 4-548 Новосибирск — [Москва] Шереметьево сегодня утром совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилету в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось, он скончался", — сказали в пресс-службе.

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Происшествия , Аэропорт Кольцово , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область , Свердловская Область , Уральский
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