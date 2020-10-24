На борту летевшего в Москву самолета умер человек

"Рейс № 4-548 Новосибирск — [Москва] Шереметьево сегодня утром совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилету в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось, он скончался", — сказали в пресс-службе.