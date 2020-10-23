Ефремов отказался выходить к правозащитникам

Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
"Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть", — написала Литвинович в Facebook.
Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут