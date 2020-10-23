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В центре Москвы взорвалась бочка с токсичным веществом 

Мослента 2 часа назад
В центре Москвы произошел взрыв
Фото: страница «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook
На 4-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы рядом с жилыми домами взорвалась 200-литровая бочка с токсичным толуолом. Она протекла на территории Национального медицинского исследовательского Центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Видео устранения последствий спасателями опубликовано в группе на Facebook, где состоят жители ближайших многоквартирных домов.
Как утверждает автор поста с ником Keti Kharaidze, разлив вещества из бочки произошел при вывозе отходов некой частной компании, базирующейся в институте.
В публикации отмечается, что превышений радиоактивного фона не выявлено, поводов для эвакуации людей нет. Поврежден только припаркованный неподалеку автомобиль. «Житель, который из-за опасного соседства завел свой дозиметр, замерил на бытовом приборе радиацию. Она в норме», — пишет женщина, отмечая, что обычный показатель для этого двора 0,11-0,13, сейчас — 0,07.
Пары толуола при длительном воздействии на организм человека могут вызвать поражение нервной системы, следует из открытых источников.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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