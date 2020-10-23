В центре Москвы произошел взрыв

На 4-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы рядом с жилыми домами взорвалась 200-литровая бочка с токсичным толуолом. Она протекла на территории Национального медицинского исследовательского Центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Видео устранения последствий спасателями опубликовано в группе на Facebook , где состоят жители ближайших многоквартирных домов.

Как утверждает автор поста с ником Keti Kharaidze, разлив вещества из бочки произошел при вывозе отходов некой частной компании, базирующейся в институте.

В публикации отмечается, что превышений радиоактивного фона не выявлено, поводов для эвакуации людей нет. Поврежден только припаркованный неподалеку автомобиль. «Житель, который из-за опасного соседства завел свой дозиметр, замерил на бытовом приборе радиацию. Она в норме», — пишет женщина, отмечая, что обычный показатель для этого двора 0,11-0,13, сейчас — 0,07.

Пары толуола при длительном воздействии на организм человека могут вызвать поражение нервной системы, следует из открытых источников.