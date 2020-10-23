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Тысячи мёртвых тюленей обнаружили на Атлантическом побережье в Намибии 

News.ru 1 час назад
Тысячи мёртвых тюленей обнаружили в Намибии
Фото: Ocean Conservation Namibia
На берегу Атлантического океана в Намибии нашли семь тысяч мёртвых тюленей. В основном это тела детёнышей.
Мёртвых животных обнаружили с помощью дрона на полуострове Пеликан-Пойнт экологи из некоммерческой организации Ocean Conservation Namibia (OCN). Специалисты утверждают, что массовая гибель тюленей в таких масштабах явно выходит за рамки обычных явлений.
Экологи пытаются установить причину произошедшего. Среди возможных версий называют нехватку пищевых ресурсов и попадание токсинов в океан. В ноябре самки тюленей выбираются на пляжи, чтобы произвести на свет потомство, в OCN сообщают, что животным в преддверии этого важного события не хватает еды из-за климатических изменений, сообщает BBC Africa.
Ранее массовая гибель морских обитателей была отмечена на Камчатке. В конце сентября в Сети появились фото и видео с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже. Специалисты полагают, что причиной этого явления стал так называемый красный прилив — аномальная концентрация водорослей на ограниченных участках. Как писал NEWS.ru, камчатский феномен российские учёные назвали «медвежьим приливом».
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