Задержанного экс-замглавы Росгвардии освободили

По результатам первичных следственных действий принято решение о его освобождении. Избрана мера пресечения — обязательство о явке, — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину задержали накануне силовики. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин , комментируя эту информацию, отметил, что фигуранта уволили летом 2019 года после служебной проверки.

По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбудили из-за того, что генерал, по данным следствия, незаконно передал своей жене нежилое помещение в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Дом, где находится помещение, был построен для семей внутренних войск МВД

Следственном комитете считают, что собственность была переоформлена на пожилую родственницу майора Кирилла Прокудина через подложные документы, а затем перепродана в частные руки за 980 тысяч рублей (по предварительной оценке, её рыночная стоимость составляет около 21 млн рублей).

Прокудин признал вину и заключил соглашение, в рамках которого раскрыл роль Милейко в махинациях. Кроме того, бывшего силовика проверяют на причастность к махинациям при поставке формы, которую он курировал.

Мужчину задержали после обыска в его квартире. В настоящий момент принимается решение о мере пресечения. По словам источников журналистов, следователи могут просить о домашнем аресте, приняв во внимание его былые заслуги.