Российскую пенсионерку изнасиловали из-за картошки

Житель Алтайского края изнасиловал 80-летнюю пенсионерку, которая отказалась угостить его картошкой.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону, весной 2020 года житель Быстроистокского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к 80-летней соседке с просьбой дать ему картошки. Женщина отказала ему, после чего он набросился на нее и толкнул.

Пенсионерка, передвигающаяся с помощью ходунков, потеряла равновесие и упала. Мужчина сорвал с соседки одежду и, применяя насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В СК уточнили, что в отношении подозреваемого собрана достаточная доказательная база, и скоро мужчина предстанет перед судом. При этом 55-летний подозреваемый вину не признает.

Как сообщал «Рамблер», в Ростовской области 23-летний уголовник надругался над пожилой женщиной. Молодой человек разбил окно в доме 89-летней пенсионерки, проник внутрь, избил хозяйку, а затем изнасиловал.