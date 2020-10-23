Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россиянин изнасиловал пенсионерку за отказ угостить картошкой 

Вероника Полынина 26 минут назад
Российскую пенсионерку изнасиловали из-за картошки
Фото: РИА Новости
Житель Алтайского края изнасиловал 80-летнюю пенсионерку, которая отказалась угостить его картошкой.
Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону, весной 2020 года житель Быстроистокского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к 80-летней соседке с просьбой дать ему картошки. Женщина отказала ему, после чего он набросился на нее и толкнул.
Пенсионерка, передвигающаяся с помощью ходунков, потеряла равновесие и упала. Мужчина сорвал с соседки одежду и, применяя насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
«Пожизненное дайте, или я этих тварей убью»
В СК уточнили, что в отношении подозреваемого собрана достаточная доказательная база, и скоро мужчина предстанет перед судом. При этом 55-летний подозреваемый вину не признает.
Как сообщал «Рамблер», в Ростовской области 23-летний уголовник надругался над пожилой женщиной. Молодой человек разбил окно в доме 89-летней пенсионерки, проник внутрь, избил хозяйку, а затем изнасиловал.
Комментарии 21
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
ЧП в Москве: горит крупный супермаркет
ЧП в Москве: горит крупный супермаркет
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение