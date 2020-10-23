Россиянин убил женщину кипятком

Мужчину в Якутии обвиняют в убийстве с особой жестокостью, следствие полагает, что он сильно избил и облил кипятком свою сожительницу, сообщается на официальном сайте СУСК РФ по республике.

Отмечается, что 25-летний мужчина в Сунтарском районе Якутии обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном с особой жестокостью.

"Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время… материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции Уголовного кодекса РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — рассказали в СУСК.

Следствием установлено, что 18 марта 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки в частном доме в компании друга-спортсмена, родной сестры и своей 19-летней сожительницы. Позже эта девушка и друг хозяина дома остались одни в зальной комнате. Проснувшись, обвиняемый застал их в интимной обстановке. Спортсмен поспешно покинул дом, а обвиняемый из ревности принялся избивать сожительницу.

По данным ведомства, обвиняемый "нанес множественные удары по различным частям тела с использованием подручных предметов — металлических стульев и швабры".

"После чего облил девушку кипятком, причиняя особые страдания и мучения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной ее смерти стал термический ожог III степени, осложнившийся ожоговым шоком", — говорится в сообщении.

Мужчину арестовали.

"Свою вину в умышленном причинении смерти девушке он не признал, пояснив, что не имел намерения совершать ее убийство, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его умышленных действий, которые легли в основу обвинительного заключения", — добавили в СУСК.

Что касается спортсмена, следователь внес в адрес республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии представление. В результате молодой человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, министерству по физической культуре и спорту республики направлена информация об аморальном поведении спортсмена.