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«Пожизненное дайте, или я этих тварей убью» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Брат жительницы Челябинска, выдумавшей похищение ребенка, не верит в то, что его племянник умер от болезни, и требует пожизненное заключение для сестры. Об этом пишет Telegram-канал Hue.
Как сообщал «Рамблер», вечером 22 октября 24-летняя жительница Челябинска заявила полицейским, что неизвестный ударил ее чем-то тяжелым по голове и вырвал из рук семимесячного ребенка. Розыском малыша занялись как правоохранители, так и волонтеры. Впоследствии женщина призналась, что никакого похищения не было: ребенок якобы скончался от врожденного заболевания, и они вместе с гражданским мужем, испугавшись ответственности, сбросили его тело в реку Миасс.

«Пожизненное дайте, или я этих тварей убью», — потребовал брат женщины.

По данным Telegram-канала Hue, родственники молодой матери утверждают, что ребенок был веселым и здоровым. При этом есть информация, что сожитель Татьяны обижал и ее и ребенка, но она молчала.
"Убили, твари": соцсети обсуждают "похищение" младенца
По словам сестры, детей Татьяна любила и души в них не чаяла. При этом брат девушки заявил о готовности убить ее, если она не будет осуждена на пожизненное.
Следователи регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье «убийство». Ведется розыск тела ребенка.
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Происшествия , Видео , СКР
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