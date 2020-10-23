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Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Торопившийся на свидание к своей девушке с букетом на заднем сидении авто воронежский лихач оказался в отделении полиции. Мужчина разогнал свою иномарку до скорости 200 километров в час и несся по трассе, где и был замечен стражами порядка.
Призывы остановиться любитель быстрой езды, конечно, же проигнорировал. Более того, он продолжил движение даже тогда, когда повредил колесо и выехал на встречную полосу.
После задержания мужчина решил не терять даром время и допил при полицейских бутылку пива. Однако впоследствии от медосвидетельствования он отказался. Теперь же нарушитель раскаивается в содеянном, по закону водителю BMW грозит лишение прав.
Происшествия,Видео,
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