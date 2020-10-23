Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео

Торопившийся на свидание к своей девушке с букетом на заднем сидении авто воронежский лихач оказался в отделении полиции. Мужчина разогнал свою иномарку до скорости 200 километров в час и несся по трассе, где и был замечен стражами порядка.

Призывы остановиться любитель быстрой езды, конечно, же проигнорировал. Более того, он продолжил движение даже тогда, когда повредил колесо и выехал на встречную полосу.