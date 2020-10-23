Тело экскурсовода найдено в центре Москвы 

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Гид умерла возле памятника Кириллу и Мефодию в центре Москвы . Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, в полицию поступила информация об обнаружении тела в Ильинском сквере.

«У памятника Кириллу и Мефодию обнаружен труп женщины, работавшей экскурсоводом. Следов насильственной смерти на теле не выявили», — пояснил он.

Правоохранитель отметил, что, по предварительной версии, у гида отказало сердце, однако точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

«Рамблер» писал, что в начале октября на территории Кремля было найдено тело сотрудника музея с раной на голове.

Ранее у кремлевской стены из-за сердечного приступа скончался работник Александровского сада.