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Жесткое задержание полицейскими гражданина без маски попало на видео 

Алевтина Жаркова 13 минут назад
В Пермском крае полицейские жестко задержали гражданина без маски на глазах у его малолетней дочери. Запись происшествия публикует Telegram-канал «Подъём».
Как утверждает свидетельница, стражи порядка заметили мужчину без индивидуального средства защиты в магазине. Они позволили ему оплатить товар, после чего вывели из торгового заведения.
На улице нарушитель масочного режима попросил разрешить ему проводить своего ребенка до дома, но его слушать не стали. В итоге мужчина и его четырехлетняя дочь были доставлены в отдел полиции.
Происшествия , Видео
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