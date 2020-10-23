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Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Сотрудники ФСБ провели спецоперацию против участников ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Оперативные мероприятия по пресечению деятельности преступных ячеек проходили в Дагестане и Карачаево-Черкесии, в том числе в Махачкале, Каспийске и Избербаше. В ходе спецоперации силовики задержали 20 человек, у них были изъяты оружие и экстремистская литература.
Было установлено, что задержанные лица вели пропаганду радикальной идеологии и выступали за отчуждение части территорий Российской Федерации с целью создания халифата.
Происшествия , Видео , ФСБ , Ат-такфир валь-хиджра
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