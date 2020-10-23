Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео 

Против блогера Андрея Бурима, более известного под ником Mellstroy, возбуждено уголовное дело после избиения девушки в прямом эфире. Минувший день стример провел в отделе полиции, куда он вынужден был явиться на допрос. Как сообщает Telegram-канал BAZA, молодой человек передвигается в сопровождении охраны. Источник опубликовал видео, на котором запечатлено, как Бурим выходит из здания полиции и направляется к автомобилю в компании нескольких мужчин.

Напомним, 19 октября во время проведения прямой трансляции из апартаментов, расположенных на Пресненской набережной, блогер несколько раз ударил свою собеседницу Алену Ефремову головой об стол. У девушки диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Впоследствии потерпевшая написала заявление. Заведено уголовное по статье «Побои».