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Пашаев о Ефремове: «Жалкий человек» 

Павел Тиунов 59 минут назад
Пашаев о Ефремове: «Жалкий человек»
Фото: ТАСС
Михаил Ефремов — жалкий человек, который перешагнет через кого угодно лишь бы выйти на свободу, заявил агентству НСН адвокат Эльман Пашаев. Так юрист отреагировал на претензии со стороны актера.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ефремов на заседании в Мосгорсуде где проходило рассмотрение апелляции на приговор, заявил, что остался не доволен работой Пашаева по его делу. Адвокат, по словам артиста, вел себя излишне грубо по отношению к родственникам погибшего водителя и не реагировал на его замечания.
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Пашаев заявил, что претензии в его адрес со стороны Ефремова связаны с желанием актера получить условный срок». Якобы критика юриста была обязательным условием для смягчения артисту наказания.

«Жалкий человек. Слабый. Ему любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп — надо выйти на свободу», — подчеркнул Пашаев.

Он добавил, что во время процесса действовал только в соответствии с указанием самого Ефремова и шести его адвокатов. Юрист заверил, что его каждый шаг был согласован: интервью, фраза в суде, поездки. Все происходящее вокруг себя Пашаев объяснил огромным количеством врагов.
Трагедия случилась в июне на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался.
Впоследствии выяснилось, что актер управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.
Комментарии 1
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Национальная Служба Новостей
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