Пашаев о Ефремове: «Жалкий человек» 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ефремов на заседании в Мосгорсуде где проходило рассмотрение апелляции на приговор, заявил, что остался не доволен работой Пашаева по его делу. Адвокат, по словам артиста, вел себя излишне грубо по отношению к родственникам погибшего водителя и не реагировал на его замечания.

Пашаев заявил, что претензии в его адрес со стороны Ефремова связаны с желанием актера получить условный срок». Якобы критика юриста была обязательным условием для смягчения артисту наказания.

«Жалкий человек. Слабый. Ему любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп — надо выйти на свободу», — подчеркнул Пашаев.

Он добавил, что во время процесса действовал только в соответствии с указанием самого Ефремова и шести его адвокатов. Юрист заверил, что его каждый шаг был согласован: интервью, фраза в суде, поездки. Все происходящее вокруг себя Пашаев объяснил огромным количеством врагов.

Трагедия случилась в июне на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался.