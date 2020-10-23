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В соцсетях не верят, что похищенный малыш из Челябинска умер сам. «Убили, твари» 

Ura.Ru 59 минут назад
«Убили, твари»: соцсети обсуждают «похищение» младенца
Фото: РИА Новости
Жители Челябинска в социальных сетях не верят, что семимесячный ребенок, которого мать выбросила в реку Миасс, умер от заболевания. Они предполагают, что женщина вместе с гражданским мужем могли его убить, а затем избавиться от тела, пишут в комментариях в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «Вконтакте».

«Если бы умер от заболевания, в Миасс бы не скинули. Убили, скорее всего. Твари. Возможно по неосторожности. Но все равно твари», — заявляют пользователи соцсетей.

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В данный момент 24-летняя Татьяна П. заявила следователям, что ребенок упал в процессе купания и скончался. Она вместе со своим сожителем напугалась и выбросила его тело в реку Миасс. Тело ребенка продолжают искать криминалисты следственного комитета СУ СК по Челябинской области.
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Министр соцотношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что данная семья на учете не состояла и мерами социальной поддержке не пользовалась. «Известно, что родители малыша были достаточно молодые», — заявила Буторина. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, по сообщению минсоцотношений региона начата проверка.
Источник в силовых структурах сообщил, что женщина вместе с сожителем иногда употребляли спиртное. В официальном браке мать ребенка не состояла.
Накануне мать младенца заявила полиции о похищении. У нее якобы выхватили сумку-переноску, кошелек и ключи. Позже она созналась, что малыш внезапно умер, и они вместе с сожителем решили выбросить тело.
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Комментарии 1
Происшествия , Ирина Буторина , СКР
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