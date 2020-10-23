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Экскурсовод в Москве умерла возле памятника Кириллу и Мефодию 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В центре Москвы нашли тело экскурсовода
Фото: ТАСС
Женщина-гид умерла возле одной из столичных достопримечательностей, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, оперативникам поступила информация об обнаружении тела в Ильинском сквере.

«По указанному адресу, у памятника Кириллу и Мефодию, обнаружен труп женщины, работавшей экскурсоводом. Следов насильственной смерти на теле не выявили. Предварительно, у гражданки отказало сердце», — пояснил источник.

Он добавил, что точную причину смерти установят после исследования. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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