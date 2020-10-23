Пашаев о Ефремове: «Жалкий человек»

Жалкий человек. Я же знаю всё. Ему адвокаты обещали, что если сдаёшь Пашаева — получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый, — отметил бывший защитник в интервью НСН.