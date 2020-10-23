Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пашаев назвал Ефремова «жалким» человеком 

News.ru 51 минуту назад
Пашаев о Ефремове: «Жалкий человек»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко прокомментировал слова бывшего подзащитного, который на заседании суда нелестно высказался о его работе. Ефремов утверждал, что Пашаев грубо воздействовал на него во время процесса и не прислушался к его просьбам.

Жалкий человек. Я же знаю всё. Ему адвокаты обещали, что если сдаёшь Пашаева — получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый, — отметил бывший защитник в интервью НСН.

Пашаев добавил, что оказавшийся за решёткой артист, прежде живший «в хороших условиях», мечтает освободиться «любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп».
Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 октября Мосгорсуд принял решение изменить приговор актёру Михаилу Ефремову, смягчив наказание. Срок заключения артиста в колонии общего режима снизили с восьми лет до семи лет шести месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание добровольное возмещение ущерба. По остальным пунктам приговор Пресненского суда столицы оставлен без изменений.
«Мерзкое шоу»: звезды о новом сроке Ефремова
Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
News.ru: последние новости
Адвокат рассказал, на каких условиях Ефремов выйдет по УДО Адвокат рассказал, на каких условиях Ефремов выйдет по УДО Экс-главе волгоградского СК предъявили обвинение по делу о поджоге дома Экс-главе волгоградского СК предъявили обвинение по делу о поджоге дома Расстрелявшая возлюбленного ревнивая москвичка ходила к гадалке Расстрелявшая возлюбленного ревнивая москвичка ходила к гадалке
Комментарии 8
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Мужчину и женщину нашли мертвыми в постели
Мужчину и женщину нашли мертвыми в постели
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Видео
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение