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Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео 

Вадим Дроздов 11 минут назад
В акватории порта залива Находка в Приморском крае произошел крупный разлив нефтепродуктов. На фото и видео с воздуха видно, как огромное масляное пятно растекается по поверхности залива от Приморского судоремонтного завода. В ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод" от комментариев касательно данной ситуации воздержались. Пятно распространилось на площади в почти 35 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установке боновых заграждений. Планируется подключать спасателей. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива. В отношении ООО «Трансбункер Приморье» проведут внеплановую проверку.
Происшествия , Видео
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