20 октября в Лобне произошла трагедия в одном из центров дополнительного образования. В руках у 14-летнего школьника, который пришел на дополнительные занятия по истории, взорвался патрон времен Великой отечественной войны. Мальчик от полученных ранений погиб на месте. Следователи, криминалисты и саперы уже провели осмотр места происшествия и забрали находящиеся в центре "Созвездие" экспонаты на экспертизу. Преподавателю и директору учебного заведения предъявлены обвинения по статьям о "незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "халатности, повлёкшей за собой смерть человека". По предварительным данным, педагог лично собирал все имеющееся в центре оружие на раскопках.
Появилось видео подробностей взрыва школьника
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