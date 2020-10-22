Россиянин открыл стрельбу в автобусе

"Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требования кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу", — говорится в сообщении.