Россиянин открыл стрельбу в автобусе

Мужчина в автобусе в Великом Новгороде, отказавшийся надевать маску по просьбе кондуктора, выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который сделал ему замечание, сообщает УМВД по Новгородской области.
Инцидент произошел в городском автобусе 21 октября.
"Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требования кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу", — говорится в сообщении.
Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.
Подозреваемый 36-летний житель Великого Новгорода был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".