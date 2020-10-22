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Житель Новгорода устроил стрельбу в автобусе из-за просьбы надеть маску 

РИА Новости 13 минут назад
Россиянин открыл стрельбу в автобусе
Фото: РИА Новости
Мужчина в автобусе в Великом Новгороде, отказавшийся надевать маску по просьбе кондуктора, выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который сделал ему замечание, сообщает УМВД по Новгородской области.
Инцидент произошел в городском автобусе 21 октября.

"Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требования кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу", — говорится в сообщении.

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.
Подозреваемый 36-летний житель Великого Новгорода был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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