Дети из деревни Большое Куземкино Ленинградской области три дня жили в квартире с мертвыми родителями. Об этом сообщил портал 78.ru.

Первой о происшествии узнала сестра отца Наталья Якунина , когда один из детей подошел к телефону и сказал: «родители спят, а папа почему-то весь почернел». Женщина сразу прибежала домой к пострадавшим и увидела мертвого брата и его жену.

«Я повернулась, увидела все. Упала и заорала», — сказала она.

По предварительной информации, смерть супругов наступила во сне. О точной причине происшествия пока неизвестно. При этом родители не употребляли алкоголь и не принимали наркотики. Среди предполагаемых версий — отравление грибами или нейротоксинами. На кухне обнаружили банку с огурцами, а внутри нее мог оказаться сильнодействующий яд.