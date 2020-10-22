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В России дети провели три дня в квартире с мертвыми родителями 

Lenta.ru 58 минут назад
«Папа почему-то весь почернел»
Фото: РИА Новости
Дети из деревни Большое Куземкино Ленинградской области три дня жили в квартире с мертвыми родителями. Об этом сообщил портал 78.ru.
Первой о происшествии узнала сестра отца Наталья Якунина, когда один из детей подошел к телефону и сказал: «родители спят, а папа почему-то весь почернел». Женщина сразу прибежала домой к пострадавшим и увидела мертвого брата и его жену.

«Я повернулась, увидела все. Упала и заорала», — сказала она.

По предварительной информации, смерть супругов наступила во сне. О точной причине происшествия пока неизвестно. При этом родители не употребляли алкоголь и не принимали наркотики. Среди предполагаемых версий — отравление грибами или нейротоксинами. На кухне обнаружили банку с огурцами, а внутри нее мог оказаться сильнодействующий яд.
Ранее сообщалось, что в квартире умерших россиян обнаружили 11-месячного младенца, который провел с телами родителей больше суток.
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Происшествия , Наталья Якунина , Ленинградская область
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