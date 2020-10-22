Два российских актера устроили драку в Рублево 

В московском поселке Рублево произошла драка между актерами Тимуром Ефременковым из сериала «Молодежка» и Кириллом Емельяновым из «Кадетства».
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, после инцидента Кирилла Емельянова доставили в больницу с сотрясением мозга, но затем отпустили на амбулаторное лечение. Причины конфликта актеров выясняются.
Как писал «Рамблер», в марте Кирилл Емельянов попал в поле зрения СМИ после избиения врачей скорой помощи, которые пытались привести его в чувства после обморока. Емельянов выпивал с Екатериной Бобковой, известной как участница тусовки, после которой были задержаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Емельянов потерял сознание, Бобкова вызвала скорую. Придя в себя, актер набросился на врачей с кулаками. Медики вызвали полицейских, актер стал угрожать и оскорблять их. На Емельянова завели дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и присудили штраф в размере 20 тысяч рублей.