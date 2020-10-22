Два российских актера устроили драку в Рублево 

В московском поселке Рублево произошла драка между актерами Тимуром Ефременковым из сериала «Молодежка» и Кириллом Емельяновым из «Кадетства».

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, после инцидента Кирилла Емельянова доставили в больницу с сотрясением мозга, но затем отпустили на амбулаторное лечение. Причины конфликта актеров выясняются.