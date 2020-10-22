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В Великом Новгороде пассажир автобуса устроил стрельбу после замечания надеть маску 

ТАСС 26 минут назад
Просьба надеть маску закончилась стрельбой
Фото: ТАСС
Пассажир автобуса в Великом Новгороде выстрелил из травматического пистолета в другого пассажира, который сделал мужчине замечание за отказ надеть маску или выйти из транспорта. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.
Ранее предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок в Новгородской области, из-за ситуации с коронавирусом обязали обеспечить оказание пассажирам услуг только при использовании пассажирами масок или респираторов.

"Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требования кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот отреагировал агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу, а затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация не потребовалась", — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, сообщение об инциденте в городском автобусе в Великом Новгороде поступило в дежурную часть в среду. Полицейские доставили злоумышленника — 36-летнего новгородца — в отдел полиции.

"Дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Великий Новгород в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый задержан", — поясняется в сообщении.

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Происшествия , МВД , Новгородская Область
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