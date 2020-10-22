На российском курорте женщину зарубили топором

Последнее, что было известно о передвижениях пропавшей — это то, что 18 октября она уехала из кафе в селе Витязево на своем автомобиле. Далее следователи выяснили, что женщина направилась в гости к бывшему сожителю. Во время общения анапчанка сказала 39-летнему мужчине, что сообщит об их связи его нынешней подруге. Это привело злоумышленника в ярость — он схватил топор и нанес им удар по голове оппонентки. От полученной раны пострадавшая скончалась.

Тогда убийца скрыл следы преступления — положил тело в автомобиль погибшей и вывез труп в район села Гай-Кодзор. После этого мужчина передвигался по району, избавляясь от вещей женщины и орудия преступления. В итоге он бросил машину бывшей сожительницы и скрылся за пределы Краснодарского края.

"Благодаря совместной слаженной работе следователей территориального следственного отдела СКР по краю и сотрудников полиции, в кратчайший срок местонахождение злоумышленника было установлено и он был задержан", — рассказали в Следственном комитете.

В ближайшее время следовать обратится в суд с ходатайством об аресте фигуранта. Расследование дела продолжается.