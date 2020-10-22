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Страшное убийство: в Анапе мужчина разрубил топором голову бывшей сожительнице 

Новая Кубань и ещё 1 15 часов назад
На российском курорте женщину зарубили топором
Фото: РИА Новости
В Анапе в правоохранительные органы 21 октября обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении своей 47-летней дочери. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовного дело по статье "Убийство", сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Специалистам удалось раскрыть это преступление и восстановить хронологию событий.
Последнее, что было известно о передвижениях пропавшей — это то, что 18 октября она уехала из кафе в селе Витязево на своем автомобиле. Далее следователи выяснили, что женщина направилась в гости к бывшему сожителю. Во время общения анапчанка сказала 39-летнему мужчине, что сообщит об их связи его нынешней подруге. Это привело злоумышленника в ярость — он схватил топор и нанес им удар по голове оппонентки. От полученной раны пострадавшая скончалась.
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Тогда убийца скрыл следы преступления — положил тело в автомобиль погибшей и вывез труп в район села Гай-Кодзор. После этого мужчина передвигался по району, избавляясь от вещей женщины и орудия преступления. В итоге он бросил машину бывшей сожительницы и скрылся за пределы Краснодарского края.

"Благодаря совместной слаженной работе следователей территориального следственного отдела СКР по краю и сотрудников полиции, в кратчайший срок местонахождение злоумышленника было установлено и он был задержан", — рассказали в Следственном комитете.

В ближайшее время следовать обратится в суд с ходатайством об аресте фигуранта. Расследование дела продолжается.
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Происшествия , СКР , МВД , Анапа , Краснодарский Край
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