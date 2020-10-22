СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили 

СК РФ закрыл уголовное преследование гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили , участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в Берлине в 2019 году, сообщили РИА Новости в ведомстве в ответе на запрос.

"Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих … Ингушетии … прекращено в связи с его смертью", — сказали в СК РФ.

В налете участвовали в общей сложности более 300 боевиков. В результате нападения были убиты около сотни военных, милиционеров и гражданских, еще больше были ранены, но остались живы.

Уголовное дело против Хангошвили расследовалось сразу по четырем статьям: о бандитизме, нападениях на сотрудников правоохранительных органов, терактах и незаконном обороте оружия. Расследование против других участников того нападения продолжается.

В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый — гражданин России Вадим Соколов . По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.

В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России ".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.

По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.