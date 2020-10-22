Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили 

РИА Новости 1 час назад
СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили
Фото: РИА Новости
СК РФ закрыл уголовное преследование гражданина ГрузииЗелимхана Хангошвили, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в Берлине в 2019 году, сообщили РИА Новости в ведомстве в ответе на запрос.

"Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих … Ингушетии … прекращено в связи с его смертью", — сказали в СК РФ.

В налете участвовали в общей сложности более 300 боевиков. В результате нападения были убиты около сотни военных, милиционеров и гражданских, еще больше были ранены, но остались живы.
Уголовное дело против Хангошвили расследовалось сразу по четырем статьям: о бандитизме, нападениях на сотрудников правоохранительных органов, терактах и незаконном обороте оружия. Расследование против других участников того нападения продолжается.
В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый — гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.
Хангошвили, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей. В дальнейшем Хангошвили участвовал в подготовке террористов и переправке их в Сирию через Турцию.
Последние новости
Названа причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова Названа причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки Умерла актриса Ирина Скобцева Умерла актриса Ирина Скобцева
Комментарии
Происшествия , ХАТТАБ , Вадим Соколов , Шамиль Басаев , Владимир Путин , Зелимхан Хангошвили , Правительство РФ , СКР , МВД , РИА Новости , Берлин , Германия , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Норкин рассказал анекдот о Путине
Норкин рассказал анекдот о Путине
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской
Онищенко отреагировал на уничтожение аппаратов ИВЛ в США
Онищенко отреагировал на уничтожение аппаратов ИВЛ в США
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение