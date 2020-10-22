COVID-диссидентка устроила скандал в Москве 

Посетительница выставки в московском Экспоцентре отказалась надевать маску и измерять температуру, поскандалив с охранником. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Царьград».

По данным издания, инцидент произошел днем 21 октября. Конфликт между охранником и посетительницей возник из-за того, что женщина отказывалась надевать медицинскую маску и мерить температуру тела. А сотрудник охраны не хотел пропускать женщину на территорию выставки.

На место была вызвана полиция и посетительница написала заявление. Охранник также дал объяснение своим действиям.

Аналогичный случай произошел в тот же день в одном из московских магазинов. Покупатель пришел без средств индивидуальной защиты. Сотрудники торговой точки попросили его надеть маску и перчатки, но он оказался. В результате возник конфликт. Мужчина покинул магазин только после вызова полиции, пишет РЕН ТВ.

«Рамблер» писал, что в Москве за пять месяцев оштрафовали около 96 тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Всего жителям столицы выписали протоколов на сумму почти 480 миллионов рублей.