Тело беременной женщины нашли в морозильной камере

Примечательно, что сам бойфренд-убийца активно участвовал в поисках 23-летней подруги и демонстративно беспокоился за ее судьбу. Однако, когда полиция вышла на его след, мужчина ударился в бега. Его нашли в другом штате, за 140 км от места проживания.