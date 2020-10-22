Тело беременной женщины нашли в морозильной камере

Убийца продолжал вести аккаунт в Facebook от лица своей мертвой подруги
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В США вынесли приговор 39-летнему Уильяму Джеймсу Эрнандесу. Житель Арканзаса был обвинен в убийстве своей подруги - беременной матери двоих детей Селены Энн Брэдли. Молодая женщина пропала неделю назад, однако в ее Facebook продолжали появляться посты. Как выяснилось позже, аккаунт вел сам убийца. Тело Селены в это время лежало в морозильной камере.
«Послушайте, я в порядке, - гласила одна из ее публикаций. - Я в порядке, просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Я вернусь, когда буду готова вернуться. Мне хорошо там, где я сейчас нахожусь».
Полиция обнаружила труп во время обыска в доме Эрнандеса. Причину смерти и способ убийства предстоит определить путем вскрытия. Сам Уильям отрицает свою вину, пишет Daily Star.
Примечательно, что сам бойфренд-убийца активно участвовал в поисках 23-летней подруги и демонстративно беспокоился за ее судьбу. Однако, когда полиция вышла на его след, мужчина ударился в бега. Его нашли в другом штате, за 140 км от места проживания.