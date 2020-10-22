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Отправил в душ: проректора РХТУ задержали по обвинению в изнасиловании 

Газета.Ru и ещё 1 10 часов назад
Отправил в душ: проректора обвинили в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Секретарь проректора РХТУ им. Менделеева обвинила его в изнасиловании — она обратилась в полицию с соответствующим заявлением. По словам 20-летней девушки, он воспользовался ее беспомощным положением, вступив с ней в интимную связь, пока она была в опьянении. Проректора московского вуза задержали — в ночь на 22 октября его доставили в ОМВД Тверского района Москвы для дачи показаний.
В Москве задержали проректора РХТУ им. Менделеева — 20-летняя секретарь обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Начата проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Женщина написала заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что проректор РХТУ ее изнасиловал. Правоохранительные органы начали про