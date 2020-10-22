По делу Тесака о двойном убийстве появились фигуранты

По уголовному делу о двойном убийстве, по которому допрашивали покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича (Тесак), появились фигуранты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Басманный суд Москвы арестовал националиста Сергея Маршакова, уже отбывающего длительный срок за стрельбу по сотрудникам ФСБ . Также следователи ходатайствуют о заключении под стражу Максима Аристархова

Адвокат Тесака Алексей Михальчик указал, что Маршаков отбывал наказание в колонии Красноярского края, куда привозили Марцинкевича и, вполне возможно, между ними могла быть проведена очная ставка. При этом оперативники ФСБ проверяли Тесака на причастность к двойному убийству с применением полиграфа, но результат был отрицательным. Впрочем, анализ его ответов показал, что он знает о преступлении гораздо больше, чем говорит. Михальчик подчеркнул, что Тесак считал казнь постановкой и отрицал свое участие в этом.

На основании его показаний могли привлечь к делу Маршакова и Аристархова, отмечает издание. Кроме того, следствие считает, что к убийству мог быть причастен друг Тесака Сергей Коротких (Малюта), но допросить его пока невозможно. Он уехал на Украину, где тогдашний президент Петр Порошенко лично вручил ему паспорт гражданина этой страны.

Бывший активист неонацистского «Национал-социалистического общества» (НСО, запрещено в России как экстремистское) Сергей Маршаков с 2011 года отбывает 16-летний срок. Он открыл стрельбу из пистолета ТТ по оперативникам ФСБ и следователю, которые пришли с обыском в квартиру его родителей. Отстреляв обойму и ранив одного из силовиков, националист выпрыгнул из окна второго этажа, но сломал обе ноги и был задержан. У него изъяли несколько единиц оружия.

Аристархов входил в организацию «Формат 18» (запрещена в России как экстремистская), основателем и лидером которой являлся Марцинкевич. Сейчас он также отбывает срок.

Двойное убийство, в котором подозревают Маршакова и Аристархова, было совершено в 2007 году. В лесу преступники в масках на фоне флага со свастикой убили двух мужчин из Дагестана и Средней Азии. Видеозапись казни появилась в интернете от имени ультраправой организации.