Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке 

Вулкан Безымянный активизировался на Камчатке. Он выбросил в атмосферу столп пепла, высота которого составила 10 тысяч метров. Из-за сейсмологической активности в районе введен наивысший «красный» уровень авиационной опасности. В Камчатском филиале ФИЦ «Единой геофизической службы РАН» сообщили, что взрыв был зафиксирован 8.22 по местному времени.

Расположенный недалеко от Ключевской сопки Безымянный является одним из самых активных вулканов на земле. Сейчас он частично закрыт облачностью, и о масштабе извержения можно будет судить после изучения данных со спутников.