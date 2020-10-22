Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания артисту в связи с тем, что он выплатил им компенсации морального ущерба. Об этом ТАСС заявила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с актером Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.
Ранее сообщалось, что Ефремов перевел троим потерпевшим по 1 млн рублей. Адвокат четвертого потерпевшего - старшего сына Захарова - Сергей Аверцев заявлял ТАСС, что его доверитель против смягчения наказания артисту, несмотря на то, что он ему также выплатил 1 млн рублей компенсации.