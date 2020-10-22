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Трое потерпевших по делу Ефремова согласны на смягчение его наказания после компенсации

ТАССиещё 1
19 минут назад
Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания артисту в связи с тем, что он выплатил им компенсации морального ущерба. Об этом ТАСС заявила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с актером Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.
"Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны. Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение. Срок наказания оставляем на усмотрение суда", - сказала Бутырина.
Ранее сообщалось, что Ефремов перевел троим потерпевшим по 1 млн рублей. Адвокат четвертого потерпевшего - старшего сына Захарова - Сергей Аверцев заявлял ТАСС, что его доверитель против смягчения наказания артисту, несмотря на то, что он ему также выплатил 1 млн рублей компенсации.
Происшествия,Видео,Маргарита Захарова,Михаил Ефремов,ИТАР-ТАСС,
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